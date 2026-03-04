Tres mujeres heridas en un accidente de tráfico múltiple en la TF-1 a su paso por San Isidro

Una colisión de varios vehículos registrada a las 09:02 horas de este 4 de marzo de 2026 en la TF-1, sentido sur, a la altura de San Isidro (Granadilla) se ha saldado con tres mujeres heridas de diversa consideración.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, una alerta comunicó el accidente, activándose de inmediato los recursos necesarios.

Estado de las afectadas

El Servicio de Urgencias Canario asistió a tres mujeres:

Una mujer con cervicalgia de carácter leve , trasladada en ambulancia al Hospital Quirónsalud Costa Adeje .

, trasladada en ambulancia al . Otra mujer con cervicalgia leve , evacuada también al Hospital Quirónsalud Costa Adeje .

, evacuada también al . Una tercera afectada con diferentes traumatismos de carácter moderado, trasladada al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Todas las lesiones son, en principio, salvo complicaciones.

Recursos activados

En el operativo intervinieron:

Consorcio de Bomberos de Tenerife , cuyos efectivos aseguraron los vehículos y liberaron a una mujer atrapada en el interior de uno de ellos.

, cuyos efectivos aseguraron los vehículos y liberaron a una mujer atrapada en el interior de uno de ellos. El SUC, que movilizó una ambulancia medicalizada y una de soporte vital básico .

. Guardia Civil , que reguló el tráfico y realizó el atestado.

, que reguló el tráfico y realizó el atestado. El Cabildo de Tenerife, a través del Servicio de Conservación de Carreteras, que llevó a cabo labores de limpieza en la calzada.

Noticias relacionadas

El accidente generó retenciones puntuales en la zona mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y retirada de los vehículos implicados.