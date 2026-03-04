Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia de Pedro SánchezAtropello en TenerifeDesaladora de Santa CruzRecogida de pinocha en TenerifeRegistro en un centro de menores migrantesRegina: la nueva borrasca en Canarias
instagramlinkedin

Tres mujeres heridas en un accidente de tráfico múltiple en la TF-1 a su paso por San Isidro

Una afectada fue excarcelada por los bomberos tras el accidente ocurrido a las 09:02 horas en sentido sur, en el municipio de Granadilla

Así quedó uno de los coches implicados en el accidente

Así quedó uno de los coches implicados en el accidente / 112 Canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una colisión de varios vehículos registrada a las 09:02 horas de este 4 de marzo de 2026 en la TF-1, sentido sur, a la altura de San Isidro (Granadilla) se ha saldado con tres mujeres heridas de diversa consideración.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, una alerta comunicó el accidente, activándose de inmediato los recursos necesarios.

Estado de las afectadas

El Servicio de Urgencias Canario asistió a tres mujeres:

  • Una mujer con cervicalgia de carácter leve, trasladada en ambulancia al Hospital Quirónsalud Costa Adeje.
  • Otra mujer con cervicalgia leve, evacuada también al Hospital Quirónsalud Costa Adeje.
  • Una tercera afectada con diferentes traumatismos de carácter moderado, trasladada al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Todas las lesiones son, en principio, salvo complicaciones.

Recursos activados

En el operativo intervinieron:

  • Consorcio de Bomberos de Tenerife, cuyos efectivos aseguraron los vehículos y liberaron a una mujer atrapada en el interior de uno de ellos.
  • El SUC, que movilizó una ambulancia medicalizada y una de soporte vital básico.
  • Guardia Civil, que reguló el tráfico y realizó el atestado.
  • El Cabildo de Tenerife, a través del Servicio de Conservación de Carreteras, que llevó a cabo labores de limpieza en la calzada.

Noticias relacionadas

El accidente generó retenciones puntuales en la zona mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y retirada de los vehículos implicados.

TEMAS

Tracking Pixel Contents