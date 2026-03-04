Muere el hombre atropellado este martes en Tenerife

Un hombre de avanzada edad falleció anoche después de ser atropellado en Tenerife durante la tarde de ayer e ingresar en estado crítico en un hospital.

El siniestro vial ocurrió en un cruce de vías situado en la ciudad de La Laguna, cuando el conductor de un vehículo arrolló a un varón de 80 años.

El suceso se produjo, de forma concreta, en la Plaza Llano Los Molinos, en las proximidades del cementerio de San Juan, así como de las viviendas de la parte alta del Polígono Padre Anchieta.

Contra un pretil

El accidente tuvo lugar a escasa distancia de un paso de peatones. Según el testimonio del conductor, la lluvia era muy intensa y, de pronto, vio un paraguas y atropelló al octogenario.

Una de las hipótesis barajadas por la Policía Local es que la víctima cayó y se golpeó la cabeza contra un pretil.

El conductor implicado dio negativo a las pruebas de alcoholemia y drogas que le realizaron. Y tampoco hay indicios de que circulara a gran velocidad.

La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta por el accidente pocos minutos después de las cinco de la tarde.

Policías locales

Debido a las características del siniestro, hasta el citado enclave acudieron una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada, así como agentes de la Policía Local de La Laguna.

En la primera inspección, el personal sanitario verificó que el afectado presentaba un traumatismo craneal de carácter grave.

El octogenario fue llevado por el recurso medicalizado al área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en estado crítico, según la información ofrecida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local realizaron el informe por el siniestro y recibieron el aviso de que falleció en dicho centro hospitalario.