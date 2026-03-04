Muere el hombre atropellado este martes en Tenerife
La víctima sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza tras cruzar cerca de un paso de peatones
Un hombre de avanzada edad falleció anoche después de ser atropellado en Tenerife durante la tarde de ayer e ingresar en estado crítico en un hospital.
El siniestro vial ocurrió en un cruce de vías situado en la ciudad de La Laguna, cuando el conductor de un vehículo arrolló a un varón de 80 años.
El suceso se produjo, de forma concreta, en la Plaza Llano Los Molinos, en las proximidades del cementerio de San Juan, así como de las viviendas de la parte alta del Polígono Padre Anchieta.
Contra un pretil
El accidente tuvo lugar a escasa distancia de un paso de peatones. Según el testimonio del conductor, la lluvia era muy intensa y, de pronto, vio un paraguas y atropelló al octogenario.
Una de las hipótesis barajadas por la Policía Local es que la víctima cayó y se golpeó la cabeza contra un pretil.
El conductor implicado dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas
El conductor implicado dio negativo a las pruebas de alcoholemia y drogas que le realizaron. Y tampoco hay indicios de que circulara a gran velocidad.
La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta por el accidente pocos minutos después de las cinco de la tarde.
Policías locales
Debido a las características del siniestro, hasta el citado enclave acudieron una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada, así como agentes de la Policía Local de La Laguna.
En la primera inspección, el personal sanitario verificó que el afectado presentaba un traumatismo craneal de carácter grave.
El octogenario fue llevado por el recurso medicalizado al área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en estado crítico, según la información ofrecida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).
Agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local realizaron el informe por el siniestro y recibieron el aviso de que falleció en dicho centro hospitalario.
- Ni zona deportiva ni espacio de ocio: se confirma que el cuartel del Cristo va camino de un centro sociosanitario
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se vuelve millonario
- Cristo González: «Estoy seguro al 100% de que volveré a vestir la camiseta del Tenerife»
- Detienen en una guagua en Tenerife a un hombre con órdenes de busca y captura
- Una pausa en la actividad sísmica del Teide: ¿qué dicen los expertos sobre el volcán canario?
- Se va a enterar del número de placa con la multa que le voy a poner': una vecina de Santa Cruz denuncia el trato recibido por un policía local