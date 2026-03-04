Desmantelado un punto de venta de drogas en el sur de Tenerife que operaba bajo un falso club social

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en el sur de Tenerife un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba bajo la apariencia de un club social sin ánimo de lucro y en realidad funcionaba como un punto activo de tráfico de drogas, principalmente a turistas.

La investigación se inició en enero en el Centro Comercial Fañabé Plaza, tras recibirse numerosas quejas de comerciantes de la zona sobre la actividad de varias asociaciones cannábicas. Asimismo, se establecieron numerosos dispositivos policiales en los alrededores, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Tras las pesquisas llevadas a cabo, el 12 de febrero se llevaron a cabo de forma simultánea dos entradas y registros: una en el local investigado y otra en un domicilio particular utilizado como plantación "indoor", es decir, como instalación de cultivo en interior. Para ello, se contó con la colaboración de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Adeje.

Igualmente, la Policía Local de Adeje realizó una inspección administrativa del establecimiento, detectando diversas infracciones que dieron lugar a la correspondiente tramitación de informes por todas las irregularidades constatadas.

Además, el análisis de la documentación intervenida permitió comprobar que los detenidos utilizaban testaferros en la gestión oficial de la asociación para ocultar su implicación directa en la actividad delictiva.

Cinco detenidos

Finalmente, el operativo se saldó con la detención de cinco personas por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita y con la intervención de una importante cantidad de sustancias y efectos, concretamente: 2,148 kilogramos de marihuana, 379,86 gramos de hachís, 62,88 gramos de polen de hachís, 176,8 gramos de rosín, 6 gramos de polvo de rosín, 36 unidades de cigarrillos con THC, 81 plantas de marihuana, más de 50 productos alimenticios con THC, 2825 euros en efectivo, un reloj valorado en 12.000 euros y material para el cultivo "indoor".

Como resultado de la investigación, la autoridad judicial autorizó el cierre y precinto del local, el sexto establecimiento clausurado judicialmente desde octubre.