Canarias registra más de 60 incidentes leves debido al viento, como caída de ramas y letreros

Canarias ha registrado, entre las 20:00 horas del martes y las 08:00 horas de esta mañana, más de 60 incidentes leves debido al viento asociado a la borrasca Regina, como caída de ramas y letreros, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. Así mismo, se ha visto afectado el tendido y suministro eléctrico.

La mayor parte de estos incidentes se han producido en la provincia de Las Palmas.

Las incidencias tienen que ver con la caída de ramas, algún desprendimiento, problemas menores con el suministro eléctrico, la caída de planchas y contenedores de basura. Desde el comienzo de este frente adverso, se han contabilizado unas 220 incidencias en todo el archipiélago.

Averías

Endesa ha informado a través de su web de incidencias en diferentes zonas de Tenerife, principalmente en la zona noreste de la isla, afectando al suministro de cientos de clientes.

Según los datos publicados, sería el municipio de La Laguna en el que más usuarios se han visto afectados. La previsión es que el suministro se vaya reponiendo durante la mañana.

Incidencias en la zona de Punta del Hidalgo. / Endesa

Sin señal de televisión

La señal de la Televisión Canaria también ha sufrido incidencias a lo largo de la mañana en el norte de Tenerife, entre Izaña y Los Realejos. En concreto, según ha informado la cadena, "debido a la congelación de una torre en Izaña y la caída de algún radio enlace por el viento, nuestra señal se ha visto afectada".

Previsión

La previsión del tiempo para este miécoles en Tenerife indica que en el norte se esperan precipitaciones persistentes, entre débiles y moderadas, que durante la mañana podrán ser en forma de chubascos. En el resto de zonas no se descartan precipitaciones débiles, ocasionales y aisladas, y que en cumbres sean en forma de nieve por encima de los 2000 metros durante la primera mitad del día.

Viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la madrugada en la dorsal noroeste, zonas altas del noreste, fachada sureste del área metropolitana, y especialmente en altas cumbres y cordillera dorsal donde podrían alcanzar los 100 km/h. Tras el mediodía gira a norte y disminuye a moderado.