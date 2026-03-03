La Guardia Civil arresta en Tenerife a un joven con 47 móviles robados

La Guardia Civil arrestó en Tenerife a un joven que pretendía sacar de la Isla cerca de medio centenar de teléfonos móviles robados.

Los agentes tratan de confirmar si los terminales habían sido sustraídos al descuido o con violencia en carnavales, otros eventos festivos, o bien en zonas de concentración turística.

Agentes pertenecientes a la Sección de Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna, han procedido a la detención de un varón de 28 años de edad, y residente en Lleida, que está acusado de un delito de receptación.

Inspección del equipaje

Los hechos sucedieron cuando funcionarios de servicio realizan las oportunas inspecciones en el equipaje facturado, en presencia de componentes de vigilancia privada del citado aeropuerto.

Detectaron mediante un sistema no intrusivo (Sistema Rayos X) en la maleta de un pasajero con un vuelo a la península 47 teléfonos móviles, por lo que se procede a localizar al dueño de la misma.

Una vez se persona el propietario del equipaje, se procede a la apertura del mismo y se comprobó que en el interior realmente se encuentran los dispositivos móviles, sin que pudiera acreditar su procedencia legal o propiedad.

Denuncias por sustracción

En la inspección algunos de los dispositivos aparecen en base de datos como sustraídos por denuncias previas de robo o hurto.

La Guardia Civil está realizando gestiones con otros cuerpos policiales para localizar a los propietarios de los mismos.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, fue remitido a la autoridad judicial competente.

Éste no es el único caso de similares características detectado en los últimos meses. El pasado mes de enero se atrapó a otro hombre que pretendía sacar de Tenerife otros 24 teléfonos móviles sustraídos.