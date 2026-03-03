La Guardia Civil arresta en Tenerife a un joven con 47 móviles robados
Los dispositivos habían sido sustraídos en carnavales u otros eventos e iban a ser sacados de la Isla por un aeropuerto
La Guardia Civil arrestó en Tenerife a un joven que pretendía sacar de la Isla cerca de medio centenar de teléfonos móviles robados.
Los agentes tratan de confirmar si los terminales habían sido sustraídos al descuido o con violencia en carnavales, otros eventos festivos, o bien en zonas de concentración turística.
Agentes pertenecientes a la Sección de Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna, han procedido a la detención de un varón de 28 años de edad, y residente en Lleida, que está acusado de un delito de receptación.
Inspección del equipaje
Los hechos sucedieron cuando funcionarios de servicio realizan las oportunas inspecciones en el equipaje facturado, en presencia de componentes de vigilancia privada del citado aeropuerto.
Detectaron mediante un sistema no intrusivo (Sistema Rayos X) en la maleta de un pasajero con un vuelo a la península 47 teléfonos móviles, por lo que se procede a localizar al dueño de la misma.
Una vez se persona el propietario del equipaje, se procede a la apertura del mismo y se comprobó que en el interior realmente se encuentran los dispositivos móviles, sin que pudiera acreditar su procedencia legal o propiedad.
Denuncias por sustracción
En la inspección algunos de los dispositivos aparecen en base de datos como sustraídos por denuncias previas de robo o hurto.
La Guardia Civil está realizando gestiones con otros cuerpos policiales para localizar a los propietarios de los mismos.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, fue remitido a la autoridad judicial competente.
Éste no es el único caso de similares características detectado en los últimos meses. El pasado mes de enero se atrapó a otro hombre que pretendía sacar de Tenerife otros 24 teléfonos móviles sustraídos.
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se vuelve millonario
- Cristo González: «Estoy seguro al 100% de que volveré a vestir la camiseta del Tenerife»
- Ni zona deportiva ni espacio de ocio: se confirma que el cuartel del Cristo va camino de un centro sociosanitario
- La primera sede de CajaCanarias, entre los bienes históricos desaparecidos en Santa Cruz
- Tenerife da un nuevo salto en la capacidad de su transporte público con las primeras guaguas de dos pisos de Canarias
- La borrasca Regina obliga a tomar precauciones en Tenerife: estas son las medidas de seguridad