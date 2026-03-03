Detienen en una guagua en Tenerife a un hombre con órdenes de busca y captura

Un ciudadano con varias requisitorias judiciales fue detenido en Tenerife después de ser identificado al subir a una guagua.

Policías locales de Tacoronte, en un servicio conjunto con guardias civiles destinados en este municipio del norte de Tenerife, detuvieron en la jornada de este lunes a un hombre al que le constan varias órdenes de búsqueda y captura por diferentes delitos.

Los hechos ocurrieron cuando este varón, de algo más de 30 años, se subió a una guagua de transporte público en la zona de La Estación, en pleno centro del casco urbano de Tacoronte.

Los integrantes de una patrulla de la Policía Local presenciaron cómo se subía al vehículo de transporte público.

Antecedentes

El detenido, que es vecino de Tacoronte y conocido por las fuerzas de seguridad, acumula numerosos antecedentes policiales y penales por varios hechos delictivos. En ocasiones ha sido apresado por delitos contra el patrimonio –robos– o contra la seguridad vial, entre otros.

Los agentes municipales consultaron las bases de datos de las fuerzas de seguridad y verificaron que tenía en vigor varias requisitorias por infracciones penales.

Tras comprobar estos datos, los funcionarios del cuerpo de seguridad alertaron a guardias civiles del puesto principal de Tacoronte y, además, decidieron realizar un seguimiento a la guagua de transporte público con el objetivo de intentar apresar al hombre.

Hacia Tejina

El vehículo de servicio público circuló desde Tacoronte hacia el pueblo de Tejina, en La Laguna, por la carretera insular TF-16, según las fuentes consultadas. Y los agentes municipales consiguieron arrestar al hombre en la parada de la zona de El Drago.

La patrulla realizó la instrucción de las primeras diligencias y llevó al hombre hasta los calabozos de la Guardia Civil en el municipio de Tacoronte. De ahí pasó –o pasará– a disposición de la autoridad judicial competente en los juzgados de San Cristóbal de La Laguna.