Detenido en Canarias por recibir dinero de una estafa en su cuenta bancaria

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Canarias el pasado 17 de febrero a un hombre como presunto autor de un delito de estafa cometido en Valladolid, mediante el método del vishing.

El implicado es un vecino del municipio de Santa Cruz de La Palma, que se prestó a recibir en su cuenta bancaria el dinero procedente de un fraude, para después, a cambio de una comisión, hacer una transferencia a un depósito bancario en otro país.

Los hechos fueron denunciados en Valladolid, en la Comisaría Provincial, el pasado mes de agosto del 2025. La víctima, un ciudadano con domicilio en Olmedo, daba cuenta de cómo había sido engañado por personas desconocidas que se habían hecho pasar por un gestor bancario de la entidad financiera donde tenía sus cuentas.

El engaño

Los delincuentes le habían hecho creer que se estaba intentando cargar en su cuenta un cobro por valor de 2.900 euros, y que, si no lo reconocía como suyo, se pusiera en contacto con un gestor a través de un número de teléfono que le facilitaron.

La víctima, temerosa de que le estuvieran cargando un importe fraudulento, llamó al número de teléfono mencionado y creyó en todo momento estar hablando con un gestor de su entidad bancaria, siguiendo a pie juntillas las indicaciones que le daba el delincuente y realizando dos compras bancarias y once transferencias a una cuenta que le indicaron.

Cuando se dio cuenta de que todo se trataba de un engaño, el dinero estafado alcanzaba la suma de 5.467 euros. La denuncia de lo ocurrido fue puesta en conocimiento del Grupo de Ciberdelincuencia de Policía Nacional en Valladolid, que se hizo cargo de la investigación.

A Malta

Los investigadores pudieron determinar gracias a las pesquisas practicadas, que la titularidad de la cuenta beneficiaria de las transferencias correspondía a un hombre con domicilio en la capital de La Palma.

Este varón había recibido el dinero y después lo había transferido a una cuenta bancaria de Malta, donde se perdió la pista, a cambio de una pequeña comisión.

El proceder de este hombre, típico de las personas que operan como mulas bancarias en estafas que usan el método tipo vishing como modus operandi, fue trasladado al Grupo Operativo local de Policía Judicial en Santa Cruz de La Palma.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de estafa el pasado día 17 de febrero y a su traslado a dependencias policiales, donde fue oído en declaración en presencia de su abogado y posteriormente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

Implicado en otros delitos similares

Se da la circunstancia de que este hombre está siendo investigado por su implicación en delitos de similares características denunciados en otras ciudades de la geografía española.

De todo esto se ha dado cuenta a la autoridad judicial competente, dándose por cerrada la investigación acometida por el Grupo de Ciberdelincuencia de Policía Nacional de Valladolid.

Desde la Policía Nacional se recuerda que hay que desconfiar de llamadas de gestores bancarios en las que nos soliciten cualquier dato de nuestra documentación personal de identidad, claves o pines bancarios o que efectuemos transferencias a cuentas de terceros de nuestro dinero.