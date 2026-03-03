En estado crítico un hombre tras ser atropellado en Tenerife

Un hombre de avanzada edad se encuentra en estado crítico en Tenerife después de ser atropellado en la tarde de este martes.

El siniestro vial ocurrió en un cruce de vías situado en el término municipal de La Laguna, cuando el conductor de un vehículo arrolló a un varón de 80 años de edad.

El suceso ocurrió, de forma concreta, en la Plaza Llano Los Molinos, en las proximidades del cementerio de San Juan, así como de las viviendas de la parte alta del Polígono Padre Anchieta.

Alerta

La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta por el accidente pocos minutos después de las cinco de la tarde.

Debido a las características del siniestro, hasta el citado enclave acudieron una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada, así como agentes de la Policía Local de La Laguna.

En la primera inspección, el personal sanitario verificó que el afectado presentaba un traumatismo craneal de carácter grave.

Traslado al HUC

El octogenario fue llevado por el recurso medicalizado al área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en estado crítico, según la información ofrecida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.

Noticias relacionadas

Agentes de la Unidad de Atestados de la Policía Local se ocupó de realizar las gestiones para conocer las circunstancias en las que se produjo el suceso.