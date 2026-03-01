Rescatada una bañista en apuros de 78 años por el helicóptero del GES en la costa del Puerto de la Cruz
Dos agentes de la Policía Local se habían lanzado al mar para auxiliar a la mujer, que tenía problemas para salir del agua
El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) participó este domingo en el rescate de una bañista en dificultades en la zona del Penitente, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. La Sala del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) recibió el aviso del incidente a las 11:34 horas.
La alerta inicial señalaba que dos agentes de la Policía Local se habían lanzado al mar para auxiliar a una mujer que tenía problemas para salir del agua. A ellos se sumaron dos socorristas presentes en la zona, que colaboraron en la intervención mientras se activaban los recursos de emergencia.
Activación de medios aéreos y sanitarios
Tras recibir el aviso, el 112 movilizó un helicóptero de rescate del GES, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y una embarcación de Salvamento Marítimo.
El helicóptero logró izar a la afectada y trasladarla hasta la explanada del Penitente, donde el personal sanitario realizó una primera valoración. Se trata de una mujer de 78 años que presentaba lesiones de carácter leve en el momento inicial de la asistencia.
Posteriormente, fue evacuada en ambulancia al centro hospitalario Hospiten Bellevue para una evaluación más completa.
Sin heridos entre los intervinientes
La embarcación desplazada hasta la zona se encargó de trasladar hasta el muelle a los dos policías locales y a los dos socorristas que participaron en el auxilio. Ninguno de ellos resultó herido.
