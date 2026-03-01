Persecución policial de película en La Laguna: interceptan en La Verdellada un coche robado que circulaba a gran velocidad

Agentes de la Policía Local de La Laguna interceptaron durante la madrugada de este domingo un vehículo que circulaba a gran velocidad y en sentido contrario por varias calles del barrio de La Verdellada, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna.

La actuación se inició tras detectar la conducción temeraria del turismo, que ponía en riesgo la seguridad vial y la integridad de peatones y otros conductores. Poco después, el coche fue localizado estacionado en la calle La Fajana, donde dos de sus ocupantes se encontraban fuera del vehículo.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos regresaron rápidamente al interior del automóvil y emprendieron la huida a gran velocidad por las calles cercanas, iniciándose una persecución.

Maniobras peligrosas y colisión

Durante la fuga, los ocupantes realizaron maniobras bruscas de frenado con la aparente intención de provocar el impacto contra el vehículo policial. La persecución concluyó en el cruce de las calles La Fajana y El Drago, donde el coche huido terminó colisionando contra otro vehículo estacionado.

El impacto provocó daños adicionales en una vivienda cercana y en otro automóvil que se encontraba en la zona. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad entre los vecinos.

Tras la colisión, los tres ocupantes abandonaron el turismo y trataron de escapar a pie. Dos de ellos fueron interceptados y detenidos por los agentes actuantes. Ambos pasaron a disposición policial después de recibir atención sanitaria por lesiones leves derivadas del accidente.

Un tercer implicado, en proceso de identificación

El tercer implicado logró huir por un barranco próximo. Sin embargo, dejó olvidado su teléfono móvil en el interior del vehículo. Según fuentes policiales, el dispositivo contiene datos personales que ya están siendo analizados para proceder a su identificación y localización.

Los dos agentes que participaron en la intervención no sufrieron lesiones de gravedad, aunque presentaron contusiones leves como consecuencia del impacto.

Vehículo con denuncia por apropiación indebida

Posteriormente se confirmó que el coche implicado tenía en vigor una denuncia por apropiación indebida, lo que añade un nuevo elemento a la investigación en curso.

Desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, trasladó su reconocimiento público a los agentes por la profesionalidad demostrada durante una actuación que calificó de compleja y de riesgo. El edil destacó la serenidad y el compromiso mostrados, subrayando la importancia del trabajo diario de los cuerpos de seguridad para garantizar la convivencia en el municipio.