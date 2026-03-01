Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Canarias hace historia en SpainSkills 2026Ataque a IránCD TenerifeQuiosco Plaza del PríncipeTerremotos en el TeideLista de premiados en los GoyaIncendio en Güímar
instagramlinkedin

Los Bomberos de Tenerife controlan un incendio declarado en una nave industrial en Güímar

Un operativo, con efectivos de Güímar, Santa Cruz y La Laguna, se desplegó para controlar las llamas y evitar la propagación del fuego a otros inmuebles de la zona

Incendio en una nave industrial en Güímar.

Incendio en una nave industrial en Güímar.

Ver galería

Incendio en una nave industrial en Güímar / @BomberosTf

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Los Bomberos de Tenerife han controlado un incendio declarado a primera hora de este domingo en una nave del polígono industrial de Güímar dedicada a la instalación de agua.

Sobre las 7.00 horas, el 112 Canarias recibió un aviso en el que se alertaba de la posible propagación del incendio a otras naves, un extremo que confirmaron los Bomberos al llegar a la zona.

En el operativo se han movilizado Bomberos con base en Güímar, Santa Cruz y La Laguna, así como voluntarios de Güímar y La Laguna, detalla el organismo en un comunicado.

Noticias relacionadas y más

En estos momentos continúan trabajando para la completa extinción del incendio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents