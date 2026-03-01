Los Bomberos de Tenerife controlan un incendio declarado en una nave industrial en Güímar
Un operativo, con efectivos de Güímar, Santa Cruz y La Laguna, se desplegó para controlar las llamas y evitar la propagación del fuego a otros inmuebles de la zona
Santa Cruz de Tenerife
Los Bomberos de Tenerife han controlado un incendio declarado a primera hora de este domingo en una nave del polígono industrial de Güímar dedicada a la instalación de agua.
Sobre las 7.00 horas, el 112 Canarias recibió un aviso en el que se alertaba de la posible propagación del incendio a otras naves, un extremo que confirmaron los Bomberos al llegar a la zona.
En el operativo se han movilizado Bomberos con base en Güímar, Santa Cruz y La Laguna, así como voluntarios de Güímar y La Laguna, detalla el organismo en un comunicado.
En estos momentos continúan trabajando para la completa extinción del incendio.
