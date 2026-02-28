Sábado negro en las carreteras de Tenerife: segundo accidente mortal por atropello

Las carreteras de Tenerife se han cobrado la vida de dos peatones fallecidos por atropello este sábado. Un hombre de 80 años ha muerto este mediodía tras ser atropellado en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife. El suceso ocurrió en torno a las 13:30 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias. Esta mañana, una mujer de 40 años fue atropellada en Arona.

El 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un peatón había sido arrollado y que podría encontrarse en estado grave. De inmediato se activaron los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para atender la emergencia.

Confirmación del fallecimiento en el lugar

Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. También acudieron agentes de la Policía Local y efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife.

Como consecuencia del impacto, el peatón presentaba lesiones incompatibles con la vida. El personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento en el lugar del atropello.

La Policía Local se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Una mujer fallecida en Arona

Una mujer de aproximadamente 40 años ha perdido la vida este sábado tras ser atropellada en la carretera TF-653, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 06:51 horas de este 28 de febrero. En la alerta se comunicaba el atropello de una mujer en la citada vía.

A la llegada de los equipos sanitarios del SUC, la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Tanto el personal de Atención Primaria como el del SUC iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no se pudo revertir la situación y se confirmó el fallecimiento en el lugar.