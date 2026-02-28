Muere una mujer de 40 años en un accidente tras ser atropellada en Tenerife

Una mujer de aproximadamente 40 años ha perdido la vida este sábado tras ser atropellada en la carretera TF-653, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias, el aviso se recibió a las 06:51 horas de este 28 de febrero. En la alerta se comunicaba el atropello de una mujer en la citada vía.

Activación de los recursos de emergencia

Tras recibir el aviso a las 6.51 horas de hoy, el 112 activó de forma inmediata los recursos necesarios. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.

También acudieron un médico y un enfermero del centro de salud de la zona, así como efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y personal del Servicio de Carreteras.

Reanimación sin resultado

A la llegada de los equipos sanitarios, la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Tanto el personal de Atención Primaria como el del SUC iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no se pudo revertir la situación y se confirmó el fallecimiento en el lugar.

Los servicios policiales se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.