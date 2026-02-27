Detenido un joven de 26 años por tráfico de drogas en Puerto Santiago, en Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 26 años, residente en el municipio de Guía de Isora, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en Puerto Santiago, en el sur de Tenerife.

La actuación fue llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Guía de Isora, tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en pleno núcleo urbano de Puerto Santiago, una de las áreas con mayor afluencia turística del municipio.

A partir de esa información inicial, los agentes iniciaron una investigación para comprobar los hechos. Las pesquisas permitieron identificar al sospechoso, así como los lugares donde supuestamente desarrollaba la actividad ilícita y el método utilizado para distribuir la droga.

Registro domiciliario y detención

Con los indicios recabados durante la investigación, la operación culminó el pasado 20 de febrero con la entrada y registro en la vivienda del investigado, previa autorización judicial.

En el dispositivo participaron, además de los agentes del Puesto Principal de Guía de Isora, efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad Nº 8 y el Grupo Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.

Durante el registro se intervinieron más de 20 gramos de cocaína, parte de ella ya preparada en dosis individuales para su venta directa, así como distintos útiles empleados para la elaboración de las conocidas “papelinas”. También se incautaron más de 3.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad investigada.

Droga requisada por la Guardia Civil en Puerto Santiago, en Tenerife. / Guardia Civil

Punto de venta desarticulado

Tras esta actuación, la Guardia Civil considera desmantelado este punto de distribución de sustancias estupefacientes en Puerto Santiago.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.