Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo el avance de la DANA en TenerifeQuiosco bar de la plaza Weyler cierraRey Harald V de Noruega recibe el altaEmergencia hídricaTerremoto de 4,1 en el volcán de EnmedioEmilio Cuevas
instagramlinkedin

Detenido un joven de 26 años por tráfico de drogas en Puerto Santiago, en Tenerife

La Guardia Civil se incautó en el registro de numerosos efectos para la venta y distribución de cocaína y más de 3.000 euros en efectivo

Parte de los 3.000 euros requisados por la Guardia Civil a un joven por tráfico de drogas en Puerto Santiago, en Tenerife.

Parte de los 3.000 euros requisados por la Guardia Civil a un joven por tráfico de drogas en Puerto Santiago, en Tenerife. / Guardia Civil

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 26 años, residente en el municipio de Guía de Isora, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en Puerto Santiago, en el sur de Tenerife.

La actuación fue llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Guía de Isora, tras tener conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en pleno núcleo urbano de Puerto Santiago, una de las áreas con mayor afluencia turística del municipio.

A partir de esa información inicial, los agentes iniciaron una investigación para comprobar los hechos. Las pesquisas permitieron identificar al sospechoso, así como los lugares donde supuestamente desarrollaba la actividad ilícita y el método utilizado para distribuir la droga.

Registro domiciliario y detención

Con los indicios recabados durante la investigación, la operación culminó el pasado 20 de febrero con la entrada y registro en la vivienda del investigado, previa autorización judicial.

En el dispositivo participaron, además de los agentes del Puesto Principal de Guía de Isora, efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad Nº 8 y el Grupo Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.

Durante el registro se intervinieron más de 20 gramos de cocaína, parte de ella ya preparada en dosis individuales para su venta directa, así como distintos útiles empleados para la elaboración de las conocidas “papelinas”. También se incautaron más de 3.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad investigada.

Droga requisada por la Guardia Civil en Puerto Santiago, en Tenerife.

Droga requisada por la Guardia Civil en Puerto Santiago, en Tenerife. / Guardia Civil

Punto de venta desarticulado

Tras esta actuación, la Guardia Civil considera desmantelado este punto de distribución de sustancias estupefacientes en Puerto Santiago.

Noticias relacionadas y más

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents