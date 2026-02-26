Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retenciones en ambos sentidos en la autopista TF-1 por dos accidentes de tráfico a la altura de Arico en Tenerife

El Cecoes informa que los percances han obligado a movilizar a los servicios de emergencia en la mañana de este jueves

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en una imagen de archivo.

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La circulación de vehículos se ha visto afectada en Tenerife a primera hora de la mañana de este jueves, 26 de febrero, por dos accidentes de tráfico ocurridos en el kilómetro 41 de la autopista TF-1, a la altura de Arico, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los percances se han producido en ambos sentidos de la citada vía, detalla el Cecoes.

Los servicios de emergencias se han desplazado al lugar de los sucesos.

Emergencias pide a los conductores circular con precaución por la TF-1.

Tres vehículos implicados

La Sala del Cecoes recibió el primer aviso a las 6.47 horas por la colisión de dos vehículos en dirección norte con el vuelco de uno de ellos. Unos 40 minutos después, a las 7.31 horas, otra alerta comunicó al Cecoes la caída de un motorista en sentido sur en la misma vía, la TF-1 a su paso por Arico. En principio, no ha habido que lamentar heridos.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó al servicio, al que también acudieron bomberos del Consorcio de Emergencias de Tenerife, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y operarios del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

