La Policía Nacional detiene en Italia al sospechoso de un robo con violencia y dos tentativas de homicidio en el sur de Tenerife

La Policía Nacional ha esclarecido un robo con violencia e intimidación y dos tentativas de homicidio cometidos en el sur de Tenerife y ha logrado la detención del presunto autor en Italia en un plazo aproximado de 72 horas. La actuación se ha llevado a cabo gracias a la coordinación judicial y a los mecanismos de cooperación policial internacional activados a través de la Oficina SIRENE-España.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 16 de febrero en la parte trasera de la zona de ocio conocida como Las Verónicas, en el municipio tinerfeño de Arona. La rápida actuación policial permitió identificar al sospechoso, reconstruir su huida y activar una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), lo que facilitó su arresto en territorio italiano.

Un robo que terminó en una agresión grave

Según la información policial, el suceso comenzó cuando un varón se acercó a una pareja joven y solicitó a la chica que le dejara su teléfono móvil. Ante la negativa, el individuo reaccionó arrebatándole el dispositivo de forma violenta y emprendió la huida.

El joven inició la persecución y logró alcanzarlo. En ese momento, el agresor se giró de manera repentina y le asestó dos puñaladas, una en el cuello y otra en el costado, a la altura del pulmón derecho. Las heridas provocaron lesiones de extrema gravedad.

La joven, que también seguía al atacante, fue igualmente objeto de una agresión instantes después, aunque consiguió esquivarla.

El herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un neumotórax. La gravedad de los hechos motivó la apertura inmediata de una investigación por parte de la Policía Nacional.

Análisis de cámaras y reconstrucción de la huida

Una vez asumida la investigación, los agentes realizaron la correspondiente inspección ocular en el lugar de los hechos, recabaron declaraciones y analizaron hasta siete cámaras de seguridad de la zona. Las grabaciones resultaron determinantes para confirmar la agresión y reconstruir la huida del sospechoso.

Las pesquisas permitieron determinar que el autor abandonó el lugar a bordo de un taxi. En menos de 48 horas, la investigación se centró en una urbanización del municipio de Adeje, donde el sospechoso había estado residiendo.

No obstante, los agentes comprobaron que el joven había abandonado la isla apenas 24 horas después de los hechos. Primero se desplazó a Sevilla y posteriormente viajó a Italia acompañado de familiares, sin billete de regreso, lo que evidenciaba su intención de eludir la acción de la justicia.

Activación de la Orden Europea de Detención

Ante la fuga internacional, la autoridad judicial solicitó la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), instrumento jurídico que facilita la entrega de personas reclamadas entre Estados miembros de la Unión Europea.

La orden fue tramitada a través de la Oficina Nacional SIRENE-España, dependiente de los mecanismos de cooperación policial internacional y vinculada al Sistema de Información Schengen (SIS).

La activación de la OEDE permitió incluir al sospechoso en las bases de datos europeas, lo que facilitó su localización en territorio italiano.

Detención en Italia en 72 horas

Gracias a la coordinación entre la autoridad judicial española, la Oficina SIRENE-España y las autoridades italianas, el reclamado fue localizado y detenido por el Cuerpo de Carabinieri – Núcleo Operativo de Cirò Marina en un plazo aproximado de 72 horas desde la activación de los mecanismos internacionales.

El detenido es un joven de 19 años, de origen italiano y residente en Tenerife. En la actualidad permanece en un centro penitenciario italiano a la espera de que se resuelva el procedimiento judicial relativo a su extradición a España.

La cooperación policial internacional resulta clave en este tipo de casos, especialmente en el marco de la Unión Europea, donde existen instrumentos comunes que permiten agilizar la localización y entrega de personas investigadas por delitos graves.

Seguridad en zonas turísticas

La actuación se enmarca en el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana y con el Plan Turismo Seguro, orientado a reforzar la protección en zonas de alta afluencia de visitantes.

El sur de Tenerife, y en particular áreas de ocio como Las Verónicas, concentra una importante actividad turística durante todo el año. Por ello, la presencia policial y la rápida respuesta ante incidentes graves forman parte de las estrategias preventivas para garantizar un entorno seguro tanto para residentes como para turistas.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier persona que tenga conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas puede comunicarlo de forma confidencial.

A través del apartado Colabora de la página oficial de La Policía Nacional (https://www.policia.es), los ciudadanos pueden aportar información, incluso de manera anónima, que será tratada por especialistas policiales con absoluta reserva.