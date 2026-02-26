Hallan en el mar los pantalones de Airam, el joven desaparecido en La Palma

Los pantalones que llevaba puestos el joven desaparecido en La Palma, Airam Concepción Afonso, fueron localizados en el mar.

El hallazgo de dicha prenda se produjo en la jornada del pasado lunes en aguas próximas al municipio de Breña Baja, en la vertiente Este de la Isla.

Según los datos que han trascendido, los pantalones fueron encontrados en el fondo del mar en las cercanías de la cabecera Norte del aeropuerto palmero.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que dirige la investigación de esta desaparición.

Un buzo

Los pantalones fueron encontrados por un buzo particular durante una inmersión, a unos diez metros de profundidad.

No obstante, no fue hasta el martes cuando se confirmó que la citada prenda pertenece al joven desaparecido, después de la realización de pruebas y la valoración de indicios.

Cabe recordar que la mochila de Airam, de color negro, fue localizada también en un punto del litoral próximo al aeropuerto de La Palma; es decir, a escasa distancia de donde ahora se han hallado los pantalones.

Airam, que padece trastorno del espectro autista con altas capacidades, desapareció el pasado 16 de febrero, coincidiendo con la celebración en La Palma de una de sus fiestas más multitudinarias, Los Indianos.

Imágenes en Santa Cruz de La Palma

Según las imágenes divulgadas por parte de la Guardia Civil, al joven se le vio en el interior de una guagua y, poco después, andando por calles de Santa Cruz de La Palma, en dirección al principal foco de la celebración carnavalera, la Calle Real.

En aquel momento, Airam llevaba una sudadera negra, unos pantalones azules y una mochila negra.