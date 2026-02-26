La Guardia Civil requisa 241 relojes falsificados en Tenerife
Los agentes arrestaron a un varón que llegó a un aeropuerto de la Isla con los artículos, que imitan piezas de alta gama
La Guardia Civil intervino 241 relojes falsificados en el equipaje de un pasajero que llegó en un vuelo a Tenerife.
Agentes pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, junto al Administrador de Aduanas de la Agencia Tributaria, instruyeron diligencias en las que investigan a un varón como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.
Durante el servicio de prevención, vigilancia y control que los funcionarios especializados en materia fiscal prestaban recientemente durante la llegada de pasajeros procedentes de diferentes vuelos a dicha terminal, un pasajero levantó las sospechas de los agentes por su actitud nerviosa ante su presencia.
Tres marcas afectadas
Tras mantener una entrevista con el ahora acusado, los guardias civiles decidieron registrar su equipaje, hallando en su interior un total de 241 relojes falsificados de reconocidas marcas de alta gama
Los efectos estaban ordenados según las firmas de lujo. En el inventario de las piezas se determinó que las marcas afectadas son tres.
Las diligencias instruidas, junto con los relojes incautados, fueron puestos a disposición del Administrador de la Aduana de la Agencia Tributaria, que informó a los representantes de las marcas afectadas de sus derechos como perjudicadas.
Las falsificaciones suponen un importante perjuicio para los sectores económicos afectados y, en ocasiones, también para la seguridad del usuario y la salud.
Medicamentos
Cabe recordar que, en meses pasados, los investigadores de la Guardia Civil han investigado a personas que trataron de sacar de Tenerife importantes cantidades de medicamentos con destino a otros países desde el aeropuerto Tenerife Norte.
