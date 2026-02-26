Encuentran un cadáver en una zona costera de Tenerife

El cadáver de una persona fue encontrado en una zona costera de Tenerife durante la tarde de este pasado miércoles.

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado en un lugar de difícil acceso dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Y agentes de la Policía Nacional ya trabajan para intentar identificarlo y conocer las circunstancias en las que pudo fallecer dicha persona.

Durante un ejercicio

La alerta por el hallazgo llegó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) alrededor de las 18:00 horas.

La activación fue realizada por profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en el acuartelamiento de Los Rodeos, que en ese momento realizaban un ejercicio de entrenamiento.

Los restos óseos fueron localizados, de forma concreta, en la zona próxima a Los Moriscos (en la parte baja de Hoya Fría) y en las cercanías de la vía de entrada a la capital tinerfeña por la Refinería (TF-4).

Grupo de Homicidios

Hasta el citado enclave del litoral acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Tomé Cano, así como agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional.

Los efectivos de Bomberos recuperaron los restos óseos y los llevaron hasta el punto en el que pudieron ser inspeccionados de forma inicial por parte de los agentes del cuerpo de seguridad.

Los restos óseos fueron trasladados hasta las dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife.

ADN

Uno de los objetivos es tratar de determinar con pruebas de ADN si pertenece a alguna de las personas que permanecen desaparecidas en Tenerife o no.