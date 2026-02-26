Detenido por el apuñalamiento de un varón en un barrio de Tenerife
La víctima, que convivía con su agresor, fue trasladada a un hospital durante la tarde de este miércoles
Un hombre acabó herido de arma blanca durante una discusión y un violento enfrentamiento en el interior de una vivienda en Tenerife.
El apuñalamiento tuvo lugar durante la tarde de ayer en un domicilio del barrio de San Matías, en el municipio de La Laguna, por circunstancias que están bajo investigación.
A las 17:20 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que un hombre necesitaba asistencia sanitaria en el interior de una casa situada en la calle Virgen de la Luz.
Servicio conjunto
La sala operativa del 1-1-2 activó a varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de La Laguna, así como a personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Hasta el enclave lagunero acudieron dotaciones de ambos cuerpos de seguridad. Algunos vehículos radiopatrullas accedieron a la calle en la que se produjo la alerta en sentido contrario, mientras que otra se colocó al inicio de la misma para impedir el tráfico mientras intervenían los recursos de seguridad y emergencias.
Según explicaron fuentes que tuvieron conocimiento de lo ocurrido, el apuñalamiento ocurrió en un inmueble de dos plantas en el que supuestamente convivían las dos personas implicadas en la reyerta.
Al HUC
El despliegue llamó la atención de diferentes residentes en la citada zona de San Matías.
En primer lugar intervinieron dos patrullas de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la coordinación del servicio, y a continuación llegaron más dotaciones de la Policía Local, que colaboraron con los primeros.
Los agentes tomaron declaración a la víctima y, a continuación, procedieron al arresto del presunto autor, tras leerle sus derechos. El personal sanitario realizó la primera asistencia al perjudicado y, poco después, llevó a cabo la evacuación del mismo hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde fue asistido.
A los calabozos
En cualquier caso, las fuentes consultadas explicaron que la vida de la víctima no corre peligro, pues la puñalada no llegó a tener gran profundidad.
El hombre detenido fue trasladado a un centro de salud y, poco después, hasta los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Nava y Grimón, desde donde pasará a disposición de la plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia que está en funciones de guardia estos días en el partido de La Laguna.
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V16 en la guantera pero no llevar este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La Aemet avisa: Tenerife mantendrá este martes la calima y avisa hasta cuándo durará
- Santa Cruz de Tenerife prevé que en cuatro años el 30% de su población necesitará ayuda social
- Frenazo a la demolición del Hotel Neptuno: la Justicia obliga a parar los trabajos
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- El Teide registra 6.000 terremotos en solo 32 horas: tres terremotos por minuto en el último enjambre
- Nuevas pistas en la búsqueda de Airam en La Palma: trozos de tela que pueden ser de su ropa
- Santa Cruz suspende las licencias de todos los bienes incluidos en la aprobación inicial del Catálogo de Protección