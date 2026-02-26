Detenido por el apuñalamiento de un varón en un barrio de Tenerife

Un hombre acabó herido de arma blanca durante una discusión y un violento enfrentamiento en el interior de una vivienda en Tenerife.

El apuñalamiento tuvo lugar durante la tarde de ayer en un domicilio del barrio de San Matías, en el municipio de La Laguna, por circunstancias que están bajo investigación.

A las 17:20 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que un hombre necesitaba asistencia sanitaria en el interior de una casa situada en la calle Virgen de la Luz.

Servicio conjunto

La sala operativa del 1-1-2 activó a varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de La Laguna, así como a personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Hasta el enclave lagunero acudieron dotaciones de ambos cuerpos de seguridad. Algunos vehículos radiopatrullas accedieron a la calle en la que se produjo la alerta en sentido contrario, mientras que otra se colocó al inicio de la misma para impedir el tráfico mientras intervenían los recursos de seguridad y emergencias.

Según explicaron fuentes que tuvieron conocimiento de lo ocurrido, el apuñalamiento ocurrió en un inmueble de dos plantas en el que supuestamente convivían las dos personas implicadas en la reyerta.

Al HUC

El despliegue llamó la atención de diferentes residentes en la citada zona de San Matías.

En primer lugar intervinieron dos patrullas de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la coordinación del servicio, y a continuación llegaron más dotaciones de la Policía Local, que colaboraron con los primeros.

Los agentes tomaron declaración a la víctima y, a continuación, procedieron al arresto del presunto autor, tras leerle sus derechos. El personal sanitario realizó la primera asistencia al perjudicado y, poco después, llevó a cabo la evacuación del mismo hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde fue asistido.

A los calabozos

En cualquier caso, las fuentes consultadas explicaron que la vida de la víctima no corre peligro, pues la puñalada no llegó a tener gran profundidad.

El hombre detenido fue trasladado a un centro de salud y, poco después, hasta los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Nava y Grimón, desde donde pasará a disposición de la plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia que está en funciones de guardia estos días en el partido de La Laguna.