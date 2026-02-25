En estado grave una bañista que fue recuperada de una parada cardiorrespiratoria en Adeje

Una mujer de 56 años ha sido hospitalizada en estado grave este miércoles tras ser rescatada del agua en parada cardiorrespiratoria, que fue revertida, en la playa del Bobo del municipio tinerfeño de Adeje, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Al lugar se dirigieron los servicios de emergencias tras recibir un aviso de que una bañista había sido rescatada del agua en parada cardiorrespiratoria tras nadar hacia una zona de rocas en la citada playa.

Personal del servicio de socorrismo en playas inició las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar a la afectada que continuaron los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que lograron revertir la parada cardiorrespiratoria y estabilizaron a la paciente.

A continuación fue trasladada en una ambulancia del SUC hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, donde ingresó con un traumatismo craneal de pronóstico grave.

Asimismo la Policía Local colaboró en el dispositivo de emergencias.