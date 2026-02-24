Nuevas pistas en la búsqueda de Airam en La Palma: trozos de tela que pueden ser de su ropa

La búsqueda de Airam Concepción, el joven con autismo y altas capacidades desaparecido en La Palma desde el pasado lunes, continúa activa con un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos. Este domingo, el foco del operativo se ha trasladado al entorno del mirador de Los Cancajos, en las inmediaciones de la cabecera norte del aeropuerto insular, tras el hallazgo de una mochila junto a la costa que podría pertenecer al joven.

La autorización excepcional para el uso de drones en esta zona, concedida por Enaire, ha permitido ampliar el rastreo aéreo en un área especialmente sensible por su proximidad al aeropuerto. La medida responde a la necesidad de revisar de forma minuciosa el litoral y los acantilados cercanos, tras la aparición de un objeto que podría aportar pistas relevantes en la investigación.

La Guardia Civil ha difundido nuevas imágenes captadas por cámaras de seguridad que sitúan al joven el pasado lunes en distintas calles de Santa Cruz de La Palma. En ellas se le observa caminando con sudadera negra, pantalón vaquero y mochila negra, una descripción que corrige informaciones iniciales en las que se había apuntado a una prenda de color morado.

Según la información oficial, Airam fue visto apeándose de una guagua en la capital palmera el mismo lunes 16 de febrero, jornada en la que se celebraba la tradicional fiesta de Los Indianos, uno de los actos más multitudinarios del calendario festivo insular. La elevada afluencia de público ese día complica la reconstrucción precisa de sus movimientos y añade dificultad a las labores de rastreo.

El caso ha generado una profunda conmoción en la isla, especialmente por las circunstancias que rodean la desaparición y por la vulnerabilidad del joven ante situaciones de estrés o desorientación. La combinación de autismo y altas capacidades, explican fuentes cercanas, puede derivar en episodios de colapso emocional o bloqueo cognitivo en determinados contextos.

Según la información facilitada por la familia, Airam habría tomado una guagua entre las 16:00 y las 17:00 horas del lunes con destino a Santa Cruz de La Palma. No obstante, no se descarta que pudiera haberse bajado en alguna parada anterior, ya que su intención inicial parecía ser dirigirse hacia el Aeropuerto de La Palma. Este detalle ha ampliado el radio de búsqueda, que no solo se centra en la capital palmera, sino también en las inmediaciones del aeropuerto y en los trayectos intermedios que conectan distintos núcleos de población.

La última comunicación directa con el joven se produjo en torno a las 18:00 horas. En ese momento, manifestó no saber dónde se encontraba. Minutos después, su teléfono móvil se apagó, lo que ha dificultado cualquier intento posterior de geolocalización. Las autoridades insisten en que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con los teléfonos 062 o 922 437 650, habilitados para centralizar la información relacionada con el caso.