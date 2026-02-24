Hurtan miles de euros en joyas en una tienda de Tenerife

Unos desconocidos protagonizaron un hurto de joyas en el interior de un establecimiento comercial en Tenerife el fin de semana.

El local afectado está situado en la zona costera del municipio tinerfeño de Santiago del Teide. Algunas fuentes cifraron en 20.000 euros el valor total de las diferentes piezas sustraídas en la joyería.

El robo al descuido ocurrió en la tienda que la cadena Te Quiero posee en el núcleo de Puerto de Santiago.

Denuncia

El delito contra el patrimonio se desarrolló durante la jornada del pasado sábado y los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron con varias personas que, después de distraer al personal del negocio, consiguieron apropiarse de las alhajas y huyeron del lugar.

Debido a las características del suceso, el asunto ha sido asumido por el Área de Investigación del puesto principal de la Guardia Civil en Guía de Isora. Por el momento continúan las pesquisas para tratar de identificar, localizar y atrapar a las personas implicadas en la sustracción de las piezas de valor.

Cámaras de seguridad

Los agentes analizan las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el interior del local. Anoche no fue posible conocer la postura de la empresa sobre dicho episodio.

La cadena de Joyerías Te Quiero sufrió hace más de una década un número considerable de atracos, robos con fuerza y hurtos en sus establecimientos, que están repartidos por toda la Isla.

Esa oleada de delitos obligó a que la empresa mejorara, de forma progresiva, sus sistemas de seguridad.

Secuestro del propietario

De hecho, el episodio más grave ocurrió hace cerca de 15 años, cuando varios hombres se organizaron para realizar el secuestro del entonces propietario de la entidad mercantil en una finca que poseía en la parte alta del municipio de Candelaria.

Los implicados en la retención ilegal trasladaron a la víctima a una vivienda en la zona de Anaga, donde le propinaron una brutal paliza. Además, llegaron a provocar un fuego que dejó calcinada su furgoneta Volkswagen.

Al final, el empresario consiguió escapar, denunció lo que había sufrido e investigadores de la Guardia Civil consiguieron atrapar y llevar ante la Justicia a los autores del suceso.