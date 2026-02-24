Detenido en Tenerife un fugitivo reclamado por Hungría por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el norte de Tenerife a un fugitivo reclamado por las autoridades de Hungría por su presunta participación en varios delitos de tráfico de drogas. Sobre él pesaba una condena pendiente de tres años de prisión.

La solicitud urgente de localización y detención fue recibida el pasado 9 de febrero. Tras un análisis exhaustivo de la información disponible, los investigadores determinaron que el reclamado podría estar residiendo en la zona norte de la isla, donde figuraban varios domicilios y un vehículo a su nombre.

Con estos datos, se desplegó un dispositivo policial en las inmediaciones de uno de los inmuebles situados en el municipio de La Victoria de Acentejo, que presuntamente utilizaba como residencia habitual. Durante la vigilancia, los agentes localizaron el vehículo vinculado al fugitivo, conducido por un varón cuyas características físicas coincidían con las del reclamado.

Una vez confirmada su identidad, se procedió a su detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente para la tramitación del correspondiente procedimiento de extradición solicitado por Hungría.

Según ha informado la Policía Nacional, el detenido llevaba una vida aparentemente discreta e integrada en la sociedad española. Era titular de varios negocios inmobiliarios dirigidos principalmente a clientes de procedencia húngara, tanto turistas como residentes de larga duración. No obstante, entre 2014 y 2015 habría participado en diversos delitos de tráfico de drogas, motivo por el que estaba siendo reclamado internacionalmente.