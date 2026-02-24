Más de cien denuncias por alcohol y drogas en Carnavales en Tenerife

Más de ciento veinte personas fueron denunciadas en total por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas durante los días de Carnavales en los controles realizados para evitar accidentes de tráfico en Tenerife.

Los dispositivos fueron realizados en diferentes jornadas y horas por la Policía Localen el municipio de La Laguna.

Los agentes localizaron a 102 conductores que circulaban en estado ebrio. De ellos, 75 casos fueron infracciones administrativas por arrojar una tasa de alcoholemia de entre 0,25 y 0,50 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, que conllevan la pérdida de cuatro puntos del carné y una multa de 500 euros.

Delito contra la seguridad vial

Otras 16 personas llegaron a un nivel de alcoholemia de entre 0,50 y 0,60, que implica la pérdida de seis puntos del permiso de conducir y una sanción de 1.000 euros.

Y los 11 ciudadanos restantes arrojaron una tasa superior a 0,60, lo que supone ya un delito contra la seguridad vial.

Además, los policías locales detectaron 21 casos de conductores que conducían bajo la influencia del consumo de drogas.

Infracciones de tráfico

Durante el año pasado por las mismas fechas, los funcionarios del cuerpo de seguridad detectaron 78 casos de alcoholemia y 24 por consumo de estupefacientes.

Durante los citados controles por Carnavales, los agentes también descubrieron 15 infracciones de tráfico, de las que 11 fueron por carecer de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor, una por tener el permiso de conducción caducado, dos por circular con un carné de otro país que no es canjeable y el último caso por saltarse una línea continua.

Paradas de guaguas

Además de los dispositivos de control de personas y vehículos en vías del municipio, los policías locales han realizado tareas de vigilancia en paradas de guaguas y del tranvía, así como en el interior de dichos transportes públicos.

Esa actuación específica llevada a cabo en los dos últimos días de los Carnavales permitió levantar 35 actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, indicó que «este operativo nace con el propósito de garantizar el orden público y evitar incidentes reseñables en puntos estratégicos en los que preveíamos una gran afluencia de personas».

Prevenir agresiones

En opinión del edil, «el dispositivo no sólo pretendía velar por el bienestar de los pasajeros, sino por los propios conductores y conductoras, que lamentablemente han sido noticia en fechas recientes por algunas agresiones sufridas en otros puntos de la Isla».

Noticias relacionadas

Las inspecciones fueron realizadas en diferentes franjas horarias entre las 23:00 horas y la madrugada en paradas situadas en la ciudad, así como en el entorno de Taco.