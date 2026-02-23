Una mujer de 26 años herida moderada tras la colisión de dos coches en Tacoronte
El accidente en la carretera TF-235 obligó a activar al SUC, Policía Local y Servicio de Carreteras a primera hora de la mañana
Una mujer de 26 años ha resultado herida de carácter moderado este lunes tras la colisión entre dos vehículos en la carretera TF-235, a la altura del número 8, en el municipio de Tacoronte. El incidente se produjo a las 08:22 horas, momento en el que el CECOES 112 recibió una alerta informando de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras el choque.
De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, cuyo personal asistió a la afectada en el lugar del accidente.
La joven presentaba un traumatismo de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia y fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para su valoración y tratamiento.
En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes, y el Servicio de Carreteras, que se encargó de despejar la vía para restablecer la normalidad en el tráfico.
