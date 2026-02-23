Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer de 26 años herida moderada tras la colisión de dos coches en Tacoronte

El accidente en la carretera TF-235 obligó a activar al SUC, Policía Local y Servicio de Carreteras a primera hora de la mañana

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 26 años ha resultado herida de carácter moderado este lunes tras la colisión entre dos vehículos en la carretera TF-235, a la altura del número 8, en el municipio de Tacoronte. El incidente se produjo a las 08:22 horas, momento en el que el CECOES 112 recibió una alerta informando de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras el choque.

De inmediato, el 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, cuyo personal asistió a la afectada en el lugar del accidente.

La joven presentaba un traumatismo de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia y fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para su valoración y tratamiento.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes, y el Servicio de Carreteras, que se encargó de despejar la vía para restablecer la normalidad en el tráfico.

