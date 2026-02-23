Detenido el responsable de una asociación cannábica en Puerto de la Cruz por presunta venta de drogas

La Policía Nacional ha detenido al responsable de una asociación cannábica de Puerto de la Cruz como presunto autor de un delito contra la salud pública por la supuesta venta de estupefacientes en el interior del establecimiento y la captación de socios a través de redes sociales.

Según informa la Comisaría provincial, la investigación se prolongó durante varios meses y permitió constatar una actividad incompatible con el marco legal que regula este tipo de asociaciones. Los agentes comprobaron que la captación de nuevos socios se realizaba mediante redes sociales, una práctica expresamente prohibida al considerarse una forma de promoción y difusión del consumo de drogas, asimilable al tráfico.

Una vez contactadas por estas plataformas, las personas eran dadas de alta como supuestos socios en el propio local, facilitándoles el acceso inmediato a la sustancia. Con las pruebas recabadas, se solicitó a la autoridad judicial la entrada y registro tanto del domicilio como del establecimiento del principal investigado, quien figuraba como secretario y encargado de regentar la asociación.

Durante el registro, además de la detención del responsable, los agentes incautaron 380 gramos de marihuana, tres gramos de hachís, 62 gramos de polen, 0,3 gramos de cocaína, 399 euros en efectivo y un invernadero para el cultivo de plantas en el interior del local.

La Policía Nacional recuerda que el hecho de que una actividad se desarrolle bajo la apariencia de una asociación cannábica no la convierte automáticamente en legal, y que cualquier desviación hacia la venta, promoción, captación indiscriminada de socios o ánimo de lucro puede constituir un delito contra la salud pública.