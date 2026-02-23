Circula sin carné, sin cinturón, ebrio y sin pasar la ITV en Canarias

Un conductor fue denunciado en Canarias después de ser sorprendido sin permiso de circulación, en estado de embriaguez, sin cinturón de seguridad y con un coche que no había pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Los delitos y las infracciones administrativas fueron detectadas en el municipio de la Villa de Garafía, en el norte de la isla de La Palma.

La Policía Local instruyó diligencias contra un hombre por la presunta comisión de tres delitos contra la seguridad vial y otras tantas infracciones administrativas.

En una rotonda

Los hechos se produjeron cuando los agentes observaron cómo un turismo, un Opel Corsa, entorpecía la circulación en una rotonda y requirieron al varón que se hallaba al volante.

Durante la intervención, los agentes municipales comprobaron que el conductor no hacía uso del cinturón de seguridad y que el vehículo tenía la ITV caducada desde el pasado mes de agosto.

Asimismo, se detectó un fuerte olor a alcohol. Los funcionarios fueron a realizarle la prueba legalmente establecida, pero el conductor se negó a hacerla.

Con un dron

Además, se constató que el investigado, de 47 años de edad, carecía de permiso de conducción.

La actuación contó con el apoyo de la unidad de dron, un medio técnico que resultó determinante en la intervención y que se ha convertido en una herramienta fundamental para reforzar las labores de vigilancia y control en el municipio.

La Policía Local de Garafía estima que este recurso resulta útil, de manera especial, ante la existencia de canales informales de aviso de controles.

La Policía Local recuerda que trabaja de manera constante en la prevención y detección de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial, entre ellas la conducción sin autorización administrativa, la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia y otras infracciones graves.

Estas actuaciones forman parte de los dispositivos ordinarios de control y vigilancia que se desarrollan a diario con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.