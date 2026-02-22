Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeAsesinato en TenerifeSantería en CanariasUn hito energéticoRescate en TenerifeTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Sofocado un incendio en un cuarto de aperos en la calle Hoya Manzanero, en Tacoronte

El fuego se originó al calentarse un caldero y no se registraron heridos

Incendio en Tacoronte

Incendio en Tacoronte / E. D.

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un incendio declarado en la tarde de este domingo en un cuarto de aperos situado en la calle Hoya Manzanero, en el municipio de Tacoronte, fue sofocado sin que se registraran daños personales.

Los recursos de emergencia se activaron a las 16:15 horas, tras recibirse el aviso del fuego, que se habría originado al calentarse un caldero en el interior del inmueble. En el lugar residía un hombre, que resultó ileso.

Noticias relacionadas

Incendio en Tacoronte

Incendio en Tacoronte / E. D.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local, Bomberos y la Brigadas Forestales del Cabildo de Tenerife (Brifor), que lograron controlar y extinguir el incendio. La situación quedó finalmente bajo control y todo se saldó sin mayores consecuencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents