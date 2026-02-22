Rescatadas dos personas tras caer al mar en la costa de Santiago del Teide

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES) rescató en la tarde de este sábado a un hombre de 45 años y a una menor de 8 años tras caer al mar en la costa de Santiago del Teide, en Tenerife.

Tras el rescate, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a ambos afectados, que presentaban lesiones de carácter leve.

En el operativo también colaboraron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y la Policía Local, que participaron en las labores de coordinación y apoyo en tierra.