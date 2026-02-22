Dos heridos tras la colisión entre una moto y un coche en El Tanque

Un accidente de tráfico registrado en la noche del 21 de febrero en el norte de Tenerife se saldó con dos personas heridas de carácter moderado tras la colisión entre una motocicleta y un turismo. El siniestro tuvo lugar en la Avenida de Oriente, en el municipio de El Tanque, y obligó a activar a los servicios de emergencia.

El aviso fue recibido a las 20:21 horas por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que movilizó de inmediato los recursos necesarios para atender a los afectados.

La colisión se produjo en la Avenida de Oriente, una vía urbana del municipio de El Tanque, situado en la comarca noroeste de la isla. Se trata de una zona donde confluyen tráfico local y desplazamientos interurbanos, lo que incrementa la densidad circulatoria, especialmente en horario vespertino.

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el choque implicó a una motocicleta y a un automóvil. Las circunstancias concretas del impacto no han trascendido por el momento, a la espera de la investigación correspondiente.

Activación inmediata del 112 y asistencia sanitaria

Tras recibir la alerta sobre dos personas que precisaban asistencia sanitaria, el CECOES 112 activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario atendió a los dos afectados en el punto del accidente, valorando su estado y estabilizándolos antes de proceder a su traslado al centro hospitalario de referencia en la zona norte de Tenerife.

De acuerdo con la valoración inicial facilitada por el SUC. Un hombre de 27 años presentaba varios traumatismos de carácter moderado en el momento de la primera asistencia. Y una mujer sufría policontusiones también de carácter moderado.

Ambos fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Norte para su valoración y tratamiento especializado.