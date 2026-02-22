Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido moderado un motorista tras una caída en la calle Modesto Fraile Poujade, en Arafo

El afectado fue trasladado al Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria

Un operador de la sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Un operador de la sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista resultó herido de carácter moderado en la tarde de este domingo tras sufrir una caída accidental en la calle Modesto Fraile Poujade, en el municipio de Arafo.

El incidente se produjo a las 17:41 horas del 22 de febrero de 2026, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una llamada alertando de lo ocurrido.

El 112 activó de inmediato una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Policía Local.

Noticias relacionadas

El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y tras estabilizarlo procedió a su traslado al Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria. Por su parte, la Policía Local instruyó las correspondientes diligencias.

