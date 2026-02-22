Herido moderado un motorista tras una caída en la calle Modesto Fraile Poujade, en Arafo
El afectado fue trasladado al Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria
Un motorista resultó herido de carácter moderado en la tarde de este domingo tras sufrir una caída accidental en la calle Modesto Fraile Poujade, en el municipio de Arafo.
El incidente se produjo a las 17:41 horas del 22 de febrero de 2026, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una llamada alertando de lo ocurrido.
El 112 activó de inmediato una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Policía Local.
El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y tras estabilizarlo procedió a su traslado al Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria. Por su parte, la Policía Local instruyó las correspondientes diligencias.
