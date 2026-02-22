Encuentran una mochila en la costa y refuerzan la búsqueda del joven Airam, desaparecido en La Palma

La búsqueda de Airam Concepción, el joven con TDA desaparecido en La Palma desde el pasado lunes, continúa activa con un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos. Este domingo, el foco del operativo se ha trasladado al entorno del mirador de Los Cancajos, en las inmediaciones de la cabecera norte del aeropuerto insular, tras el hallazgo de una mochila junto a la costa que podría pertenecer al joven.

La autorización excepcional para el uso de drones en esta zona, concedida por ENAIRE, ha permitido ampliar el rastreo aéreo en un área especialmente sensible por su proximidad al aeropuerto. La medida responde a la necesidad de revisar de forma minuciosa el litoral y los acantilados cercanos, tras la aparición de un objeto que podría aportar pistas relevantes en la investigación.

Nuevas imágenes sitúan a Airam en Santa Cruz de La Palma el lunes de su desaparición

La Guardia Civil ha difundido nuevas imágenes captadas por cámaras de seguridad que sitúan al joven el pasado lunes en distintas calles de Santa Cruz de La Palma. En ellas se le observa caminando con sudadera negra, pantalón vaquero y mochila negra, una descripción que corrige informaciones iniciales en las que se había apuntado a una prenda de color morado.

Según la información oficial, Airam fue visto apeándose de una guagua en la capital palmera el mismo lunes, jornada en la que se celebraba la tradicional fiesta de Los Indianos, uno de los actos más multitudinarios del calendario festivo insular. La elevada afluencia de público ese día complica la reconstrucción precisa de sus movimientos y añade dificultad a las labores de rastreo.

Las autoridades insisten en que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con los teléfonos 062 o 922 437 650, habilitados para centralizar la información relacionada con el caso.