Atropello mortal en la TF-1 a su paso por Granadilla de Abona

La madrugada del 22 de enero dejó un trágico balance en las carreteras de Tenerife. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en la autopista del sur, la TF-1, a la altura del municipio de Granadilla de Abona. El suceso se produjo en torno a la 01:25 horas en el punto kilométrico 49 de esta vía de alta capacidad, una de las más transitadas de la isla.

El incidente movilizó a diversos recursos de emergencia tras recibir el aviso el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que activó de inmediato el protocolo correspondiente ante un atropello con posible afectado grave.

Entre los medios desplazados se encontraba el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia sanitarizada hasta el lugar del suceso. Asimismo, se activó al médico del centro de salud de San Isidro, dependiente del Servicio Canario de la Salud, para reforzar la atención sanitaria.

La coordinación entre los distintos servicios intervinientes permitió que los efectivos llegaran con rapidez al punto exacto donde se encontraba el afectado.

A su llegada, tanto el equipo del SUC como el médico de Atención Primaria comprobaron el estado del hombre atropellado. Pese a la rápida intervención, los sanitarios únicamente pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del incidente debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

No se ha facilitado, por el momento, información sobre la identidad del fallecido ni sobre su edad. Tampoco han trascendido detalles acerca del vehículo implicado o de las circunstancias previas al atropello.