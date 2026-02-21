Rescatan a una senderista francesa herida en una zona de difícil acceso en Santiago del Teide

Una mujer de origen francés resultó herida este sábado tras sufrir una caída en un sendero situado por encima de Santiago del Teide, en una zona de difícil acceso del municipio. El incidente se produjo a las 14:01 horas del 21 de febrero de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una llamada alertando de la caída de una senderista que precisaba asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato los recursos necesarios, desplazando al lugar una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y Policía Local.

Los bomberos localizaron a la afectada y la trasladaron en un vehículo todoterreno hasta el punto donde se encontraban los recursos sanitarios. El personal del SUC le diagnosticó un traumatismo en la rodilla de carácter moderado y, tras estabilizarla, procedió a su evacuación al Hospital del Norte. Los servicios policiales colaboraron con el resto de los intervinientes durante la actuación.