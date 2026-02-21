Una mujer herida moderada en un accidente de tráfico frontal en el norte de Tenerife

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado este sábado tras una colisión frontal entre dos turismos en la Carretera General Icod-Guía de Isora (zona de Genovés), en el municipio de Garachico. El accidente se produjo a las 12:39 horas del 21 de febrero de 2026, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió la alerta informando del siniestro.

El 112 activó de inmediato los recursos necesarios, desplazando al lugar una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de la Guardia Civil y del servicio de mantenimiento de carreteras. A su llegada, el personal sanitario atendió a una mujer que presentaba traumatismo torácico y costal de carácter moderado. Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada en ambulancia al Hospital del Norte.

La Guardia Civil se encargó de instruir las correspondientes diligencias, mientras que el personal de mantenimiento procedió a la limpieza de la vía para restablecer la circulación con normalidad.