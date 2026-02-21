Dos heridos moderados tras un atropello en el norte de Tenerife
Una mujer y un hombre de 80 años fueron trasladados a distintos centros hospitalarios
Dos personas resultaron heridas de carácter moderado este sábado tras ser atropelladas en la Carretera España, en el municipio de Santa Úrsula. El incidente se produjo a las 18:04 horas del 21 de febrero de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una llamada alertando del atropello.
El 112 activó de inmediato una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Guardia Civil y Policía Local.
El personal sanitario asistió a una mujer que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, siendo trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias, así como a un hombre de 80 años con policontusiones de carácter moderado, evacuado en una ambulancia de soporte vital básico a Hospiten Bellevue.
Los servicios policiales instruyeron las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello.
