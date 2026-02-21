Dos heridos moderados tras un atropello en el norte de Tenerife

Dos personas resultaron heridas de carácter moderado este sábado tras ser atropelladas en la Carretera España, en el municipio de Santa Úrsula. El incidente se produjo a las 18:04 horas del 21 de febrero de 2026, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una llamada alertando del atropello.

El 112 activó de inmediato una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Guardia Civil y Policía Local.

El personal sanitario asistió a una mujer que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, siendo trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias, así como a un hombre de 80 años con policontusiones de carácter moderado, evacuado en una ambulancia de soporte vital básico a Hospiten Bellevue.

Los servicios policiales instruyeron las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello.