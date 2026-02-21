Herido moderado un hombre de 61 años tras una caída en la playa de Punta Larga, en Fuencaliente
El afectado, de origen lituano, fue trasladado al Hospital General de La Palma tras sufrir un traumatismo en una zona costera del municipio
Un hombre de 61 años y origen lituano resultó herido este sábado tras sufrir una caída en la playa de Punta Larga, en el municipio palmero de Fuencaliente.
El incidente se produjo a las 15:27 horas del 21 de febrero de 2026, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una alerta informando de lo ocurrido en la citada zona costera.
El 112 activó de inmediato una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y tras estabilizarlo procedió a su traslado al Hospital General de La Palma.
