Colisión múltiple en el sur de Tenerife

La autopista TF-1 volvió a ser escenario de un accidente de tráfico en la noche del 20 de febrero. A las 23:59 horas, una colisión de tres vehículos en sentido sur, a su paso por el municipio de San Miguel de Abona, obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias y dejó un balance de tres personas afectadas, una de ellas con lesiones de carácter moderado.

El aviso fue recibido por el CECOES 112, que movilizó de inmediato los recursos necesarios ante la notificación de un accidente múltiple en una de las principales vías de comunicación de la isla. La TF-1 soporta a diario un elevado volumen de tráfico, especialmente en los tramos que conectan el sur turístico con el área metropolitana, lo que incrementa el riesgo de colisiones en horas de gran circulación o en tramos nocturnos.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario con una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, así como miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil y personal del servicio de mantenimiento de carreteras.

Según la valoración sanitaria inicial, un hombre de 25 años presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado. Tras recibir asistencia en el lugar del accidente, fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur para su evaluación y seguimiento médico. Los otros dos afectados fueron atendidos por el personal sanitario y presentaban lesiones de carácter leve, sin necesidad de traslado hospitalario urgente.

La intervención se desarrolló en un contexto especialmente sensible, al tratarse de una colisión múltiple en una autopista y en horario nocturno. Los bomberos colaboraron con el resto de intervinientes para garantizar la seguridad en la zona y prevenir riesgos añadidos, mientras que el servicio de mantenimiento de carreteras procedió a la limpieza de la calzada para restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible.

La Guardia Civil se encargó de realizar el atestado correspondiente con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos. Este tipo de investigaciones resulta fundamental para analizar posibles factores concurrentes, como la velocidad, la distancia de seguridad o las condiciones de la vía en ese momento.