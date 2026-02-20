Rony, el perro policía especialista en hallar drogas y restos humanos
El can y su guía, Miguel Díaz, localizaron el cadáver de Isidro H., desaparecido el día 12
El perro Rony, uno de los integrantes de la Unidad Canina de la Policía Nacional, localizó en la tarde de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de 76 años de edad, vecino del municipio de Telde, cuya desaparición había sido denunciada el pasado 12 de febrero.
La investigación llevada a cabo por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaria Local de Telde, se inició tras la denuncia presentada por un familiar en la madrugada del mismo día de la desaparición, activándose de inmediato un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes policiales, familiares, vecinos y distintos recursos de emergencias.
Desde ese momento, se llevaron a cabo diversas gestiones de investigación y rastreo en diferentes zonas del municipio.
Un can que también ayudó en la Dana
El hallazgo del cuerpo se produjo en la tarde de ayer, por la Unidad Especial de Guías Canino en una zona próxima a la Sima de Jinámar, en un camino de tierra y picón, sin signos externos de violencia.
La localización del fallecido la realizó el guía canino y su can Rony, un perro "dual" de raza springer spaniel entrenado tanto en la detección de sustancias estupefacientes como en la búsqueda y localización de restos humanos.
Este binomio policial lleva 3 años trabajando juntos, y entre sus intervenciones se encuentra haber participado en los dispositivos especiales de búsqueda en las inundaciones ocasionadas por la Dana, y recientemente en la localización de otro cuerpo sin vida de una persona que se encontraba desaparecida en la zona de Anaga (Tenerife).
Cabe destacar que en la actualidad, únicamente las jefaturas de Madrid y Canarias cuentan con esta especialidad de localización de Restos Humanos (REHU) dentro de sus Unidades de Guías Caninos, lo que refuerza la capacidad operativa en investigaciones de especial complejidad.
Continúan las diligencias para esclarecer los hechos
La autoridad judicial competente se ha hecho cargo de las diligencias para el total esclarecimiento de los hechos.
La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana y la implicación de todas las personas y servicios que participaron activamente en el dispositivo de búsqueda.
