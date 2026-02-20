Localizan a tres menores fugadas de un centro para ir a Carnavales

Un servicio conjunto de policías locales de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna permitió la localización y el reingreso en un centro de acogida de tres menores tuteladas por el Gobierno de Canarias que el pasado lunes se fugaron del recurso para disfrutar de uno de los principales días del Carnaval de la capital tinerfeña.

Las adolescentes no regresaron a las dependencias de Aldeas Infantiles a la hora convenida y, desde ese momento, se activó un aviso para intentar localizarlas, a la vez que se presentó la denuncia por su desaparición.

Integrantes de la Unidad de la Policía Local de Santa Cruz adscrita a la Fiscalía del Menor realizaron gestiones y consiguieron saber dónde se hallaba una de las menores. Los agentes municipales de este grupo localizaron a la chica en el barrio de Los Gladiolos y llevaron a cabo acciones para que la dicha persona volviera a las instalaciones de la mencionada organización.

Pero seguía activa la búsqueda de las otras dos adolescentes. Integrantes del cuerpo de seguridad municipal de La Laguna recibieron avisos e información. Y, de esa manera, pudieron encontrar a ambas durante la madrugada de ayer.

Las adolescentes tuteladas fueron trasladadas a las dependencias de la Jefatura de la Policía Local, en la calle Consistorio de la ciudad. A partir de ese momento se activó el protocolo para estos casos y los agentes pudieron confirmar que no habían sufrido lesiones ni daños durante su fuga. Por esa razón, no se estimó necesario su envío a un centro de salud.

Las dos jóvenes confirmaron que se habían escapado de su lugar de residencia con la intención de ir a los Carnavales de Santa Cruz.

Los policías locales de La Laguna entregaron a las mismas a su tutor legal, que en este caso es el personal de guardia de Aldeas Infantiles.

Los agentes municipales elaboraron un informe que se remitió a la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el que se daba cuenta del operativo montado para su búsqueda.

El caso de estas menores no es único ni extraordinario. De hecho, un número bastante elevado de las personas desaparecidas en Tenerife a lo largo del año son menores de edad, que deciden no regresar a los centros de acogida donde están tutelados por el Gobierno autonómico. A veces, se van a las viviendas de sus parejas sentimentales, o bien a las de amigos o familiares, donde pasan días o semanas, hasta que son localizados por los agentes especializados en este ámbito.