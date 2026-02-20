Desarticulado un laboratorio clandestino de químicos

La Guardia Civil de Gran Canaria investiga a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y colectiva por la elaboración y comercialización de productos químicos peligrosos sin autorización en Las Palmas de Gran Canaria. La actuación se enmarca en una línea de control sobre actividades que pueden suponer un riesgo para la ciudadanía y el medio ambiente.

La investigación se inició cuando el Seprona de la Comandancia de Las Palmas detectó una actividad clandestina dedicada a la fabricación y distribución de mezclas químicas peligrosas, destinadas principalmente a su uso como desinfectantes y biocidas.

A partir de ese momento, se comenzó a trabajar de forma coordinada con el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias para determinar el alcance real de la actividad.

Según las averiguaciones practicadas, la persona investigada elaboraba estos productos sin estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, sin licencia de actividad, sin registro industrial y sin disponer de las fichas de seguridad correspondientes. A pesar de ello, las mezclas se introducían principalmente en el sector agroalimentario, sin los controles y autorizaciones sanitarias exigidos, lo que incrementaba el riesgo para los consumidores.

Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirmaron que las mezclas presentaban peligrosidad tanto para la salud humana como para el medioambiente. Estos resultados reforzaron la necesidad de adoptar medidas inmediatas para frenar la actividad.

Además, se comprobó que la fabricación se realizaba de forma clandestina en un local de la capital grancanaria que presentaba un estado muy deficiente y no cumplía ninguna de las medidas de seguridad que establece la normativa vigente.

Allí se manipulaban materias primas altamente peligrosas, como ácido nítrico, ácido clorhídrico, sosa cáustica, ácido sulfúrico, hidróxido potásico, insecticidas y herbicidas, sin garantías para la salud ni para el entorno.

Los hechos investigados suponen el incumplimiento de diversa normativa en materia de productos químicos y actividad industrial, entre ellas: el reglamento (UE) 528/2012 sobre comercialización y uso de biocidas, por carecer de autorización y registro; el reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), por la ausencia de un correcto etiquetado; el reglamento (CE) 1907/2006 (Reach), por no disponer de fichas de datos de seguridad; así como la Ley 21/1992 de Industria y la normativa autonómica en materia de actividades clasificadas, por ejercer la actividad sin las licencias y registros necesarios.

Como resultado de la actuación, se procedió al precinto de las instalaciones y a la imputación de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública y colectiva. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha hecho cargo del procedimiento.

La Guardia Civil recuerda la importancia de adquirir únicamente productos químicos que estén debidamente autorizados y correctamente etiquetados, e insiste en la necesidad de comunicar cualquier actividad sospechosa que pueda suponer un riesgo para la salud pública o para el medioambiente.