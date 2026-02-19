El 'timo del amor' en Gran Canaria: nueve personas estafan a vecinos de Gáldar tras enamorarlos por internet

Mentir en el amor sale caro. Nueve personas están siendo investigadas por la Guardia Civil como presuntos autores de varias ciberestafas y de blanqueo de capitales en Gran Canaria. Las víctimas, sobre todo, se sitúan en la localidad de Gáldar.

Los cibertimadores han utilizado la modalidad conocida como ‘romance scam’ o timo del amor, habitualmente presente en redes sociales y aplicaciones de citas. En ella, el delincuente crea un perfil falso para ganarse la confianza de la víctima cultivando una relación sentimental estable durante semanas o meses.

'Romance Scam'

Una vez se consolida esta intimidad, los delincuentes comienzan a solicitar dinero utilizando excusas diversas con la promesa de devolverlas —algo que nunca llega a producirse—, regalos o, directamente, datos bancarios utilizando pretextos urgentes, como una emergencia médica.

La investigación se originó a raíz de la denuncia de un vecino de Gáldar que había sido engañado mediante esta técnica. A partir de esta primera víctima, los investigadores de la Guardia Civil detectaron señales que apuntaban a la existencia de un grupo organizado muy especializado que actuaba en Gran Canaria.

El avance de las pesquisas logró confirmar las sospechas e identificar un grupo criminal estructurado, con conocimientos en ingeniería económica y el uso fraudulento de redes bancarias, informó la Guardia Civil. Los delincuentes creaban numerosas cuentas en distintas entidades —nacionales e internacionales— con el objetivo de mover el dinero obtenido, para dificultar su rastro y ocultar su destino final.

Blanqueo

Lo hacían de dos formas: por un lado, utilizando documentos falsos asociados a identidades inexistentes; por otro, con documentación falsificada de personas reales, cuyas identidades habían sido usurpadas. Esto permitió identificar a tres víctimas adicionales de robo de identidad vinculadas a la operación.

El operativo para el blanqueo de capital incluía la compra de productos legítimos, concretamente de vino y materiales de construcción a empresas nacionales con distribución internacional a países de África, especialmente Nigeria, para integrar el dinero estafado en circuitos aparentemente legales.

El trabajo policial, a cargo del Equipo de Policía Judicial perteneciente a la Compañía de Santa María de Guía, se saldó con el análisis de 57 cuentas bancarias asociadas a 30 líneas telefónicas distintas, así como con la identificación tanto de los responsables de manejar las cuentas como de las empresas que recibían las mercancías pagadas de forma ilícita.

Con una autorización judicial, los agentes lograron bloquear varias de las cuentas que aún mantenían saldo, permitiendo a la víctima principal recuperar parte del dinero perdido.

Por otro lado, se ha constatado que el grupo estaría vinculado a otros casos de ciberestafa a nivel nacional, tanto en el ámbito de las estafas románticas como mediante la modalidad Man in the Middle, en la que los delincuentes se interponen en comunicaciones entre empresas o particulares para desviar pagos. La cautela es la mejor prevención para evitar tener problemas en internet.