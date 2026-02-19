Retenciones en la TF-1 tras un accidente de tráfico múltiple en el sur de Tenerife

La Autopista del Sur (TF-1) registra retenciones a la altura del municipio de Adeje debido a una colisión por alcance en la que se han visto implicados cinco vehículos.

El accidente se produjo en el punto kilométrico 74, en sentido Santiago del Teide, generando importantes complicaciones en el tráfico en la zona.

Hasta el lugar se han desplazado ambulancias y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que trabajan en la atención a los posibles afectados y en la regulación de la circulación para restablecer la normalidad lo antes posible.