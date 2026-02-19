Detienen a una mujer en Canarias tras encontrar a su hija de dos años sola por la calle y en pañales
La niña fue localizada deambulando desorientada por una vía pública de Lanzarote
La Policía Nacional detuvo el pasado 11 de febrero a una mujer de 32 años como presunta autora de un delito de abandono de menor, después de que su hija, de tan solo dos años, fuese localizada sobre las 08:30 horas deambulando sola por una calle de Arrecife, Lanzarote.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, un conductor observó a la pequeña cruzando la vía pública sola y en pañales, por lo que detuvo su vehículo y la puso a salvo. La menor se encontraba llorando y desorientada, por lo que el ciudadano alertó de inmediato a la Policía Nacional.
Los agentes iniciaron las gestiones para identificar a la responsable de la niña, logrando localizar a la madre y comprobando que había estado ausente del domicilio durante más de una hora, periodo en el que la menor salió de la vivienda y quedó expuesta a un grave peligro para su integridad.
La investigación fue asumida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que procedió a la detención de la madre como presunta responsable de un delito de abandono de menor. Una vez finalizadas las diligencias policiales, la arrestada fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
- Entierro de la Sardina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: horario, recorrido y calles cerradas al tráfico
- Quince afectados y varios robos tras el vertido de gas pimienta en el Carnaval de Tenerife
- El guachinche de Tenerife escondido en un garaje donde el conejo frito es la estrella: raciones generosas y precios económicos
- Ingresan en prisión los tres detenidos por agresión sexual a una mujer en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife cierra el paso peatonal para arreglar la peligrosa acera de Meridiano
- El último enjambre sísmico en Las Cañadas del Teide supera los 1.400 terremotos
- Santa Cruz tendrá un plan de Altas Temperaturas para combatir el calor
- El Ayuntamiento de Tacoronte destina diez millones para mejoras en Mesa del Mar y El Pris