Quince afectados por gas pimienta en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Quince personas se vieron afectadas por el lanzamiento de gas pimienta durante la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife durante la noche del pasado lunes y la madrugada del martes.

Fuentes autorizadas de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife confirmaron que los hechos ocurrieron en distintos puntos de la zona donde se celebra la fiesta.

El lanzamiento de dicho producto genera afección en los ojos, un picor muy molesto, y puede suponer que a las víctimas se les acabe la noche de fiesta.

Desde hace varios años

Desde el cuerpo de seguridad municipal informan de que, desde hace varios años, algunos desaprensivos se dedican a verter gas pimienta en determinados enclaves del Carnaval.

Los responsables del dispositivo de seguridad y emergencias detectaron en la noche del pasado lunes y la madrugada del martes de Carnaval una quincena de casos.

La mayoría de los perjudicados tuvo una afección de carácter leve. Y en cinco casos fue necesaria la asistencia sanitaria, que consiste en una revisión y un lavado ocular.

Vandalismo

A la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife no le consta que dichos episodios de vandalismo estén relacionados de forma directa con el robo a las personas afectadas.

Y desde la Policía Nacional realizan una revisión de los datos para saber si existe alguna denuncia por sustracción de objetos o dinero vinculada con el uso de gas pimienta.