Ingresan en prisión los tres detenidos por agresión sexual a una mujer en Tenerife

Los tres hombres detenidos el pasado fin de semana como presuntos autores de una agresión sexual a una mujer en Tenerife ingresaron en prisión provisional.

Según los datos que han trascendido, dos de los investigados sujetaron a la víctima, de 48 años de edad, mientras el tercero realizó la violación en un domicilio de Santa Cruz de Tenerife.

Según han confirmado las fuentes consultadas, uno de los acusados por el delito contra la libertad sexual es funcionario de prisiones. Los apresados tienen 30, 31 y 47 años de edad.

La acción de la Policía Local

Los tres varones fueron arrestados por agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife durante la mañana del pasado domingo, después de la alerta dada por una ciudadana que atendió a la perjudicada.

Los hechos comenzaron durante la noche del pasado sábado, cuando un hombre de 30 años, identificado como L.G.B., conoció a la mujer de 48 durante la celebración del Carnaval. Ambos decidieron acudir hasta un domicilio en el barrio de La Salud.

Según la información ofrecida por la afectada a los agentes municipales horas después de la supuesta infracción penal, dos varones, A.F.G.F., de 31 años, y C.M.L.M., de 47, la agarraron por la fuerza, le quitaron la ropa y le impidieron pedir ayuda.

Rechazó las relaciones sexuales

La mujer se negó de forma expresa y reiterada a mantener relaciones sexuales. Sin embargo, a continuación, el joven de 30 años, L.G.B. presuntamente la agredió sexualmente, mientras los otros dos implicados reducían su capacidad para moverse.

Después, la víctima aprovechó un supuesto despiste de los hombres para salir a la calle con la ropa que pudo rescatar. Minutos más tarde fue hallada por varios viandantes. Y una ciudadana avisó a la sala de comunicaciones de la Policía Local para que asistieran a la afectada y conocieran su testimonio.

Hasta el lugar acudieron varios agentes municipales, que se entrevistaron con la perjudicada y la trasladaron a un centro sanitario, en primer lugar, y más tarde, al departamento de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), donde se le realizaron las pruebas forenses adecuadas en estas situaciones.

Investigación

Mientras tanto, otra patrulla acudió al piso del barrio de La Salud donde ocurrió el delito y procedió a la identificación de los tres hombres. Además, estos funcionarios recogieron la ropa de la perjudicada que todavía estaba en la vivienda.

Debido a la gravedad de los hechos, toda la información recopilada por los policías locales fue trasladada a los profesionales de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que continuaron con las gestiones.

Este último grupo especializado se encargó de proseguir la investigación y la recogida de posibles vestigios. El inmueble de supuestamente ocurrió la agresión sexual quedó precintado hasta que agentes de la Policía Científica efectuaron la inspección técnico-ocular y el informe fotográfico.

A disposición judicial

Los tres detenidos fueron llevados a los calabozos de la Comisaría de Distrito Sur de Santa Cruz de Tenerife, mientras se terminaba la instrucción de las diligencias.

Los presuntos autores de la agresión sexual fueron puestos a disposición del juzgado que estaba en funciones de Guardia en Santa Cruz de Tenerife durante la jornada del pasado Martes de Carnaval.

Y la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres hombres, que fueron llevados al centro penitenciario Tenerife II.