Detienen a tres personas y desmantelan un punto de venta de drogas en un local comercial en Santa Cruz de Tenerife
Se pudo comprobar la existencia de dicho local ubicado en pleno centro de la capital chicharrera
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de marihuana y hachís del municipio de Santa Cruz de Tenerife y detenido a tres individuos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
La investigación ha sido desarrollada en el marco de una operación antidroga en la que se pudo comprobar la existencia de un local ubicado en pleno centro de la capital tinerfeña donde diversos individuos, bajo el amparo de la aparente y ficticia legalidad de una asociación privada, presuntamente estarían vendiendo sustancias estupefacientes.
Así, tras la realización de numerosos dispositivos policiales para los cuales se contó con la colaboración de agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, los investigadores comprobaron como a dicho establecimiento acudían gran número de individuos durante todo el día, muchos de ellos extranjeros, con la finalidad de adquirir sustancias estupefacientes.
Por este motivo, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro en el local, procediendo los agentes a la detención de tres personas y a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente, para lo cual también se contó con el apoyo de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
Concretamente se incautaron 2.931 gramos de marihuana, 814 gramos de hachís, 291 gramos de 'ice hachís' (un concentrado de cannabis de alta pureza), 110 gramos de rosín, 12 botes y 19 dispositivos de vapeo de esta misma sustancia, seis cigarros tipo porro, 36 botes de THC infused syrup (jarabe o sirope infusionado con THC) de 300 miligramos, 43 paquetes de hash rosín --otro tipo de concentrado de cannabis--, 10 aporizadores de marihuana, 6 botes de comestibles derivados de la marihuana denominados dabtella y 630 euros en efectivo.
Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, dándose por desarticulado un punto de venta de marihuana y hachís establecido en la zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife, recoge una nota de la Policía Nacional.
- Santa Cruz inicia la expropiación forzosa del hotel de Añaza con cero euros para los dueños
- El restaurante de Tenerife famoso por su pollo asado que lleva más de 60 años conquistando a sus clientes
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Oltra: 'Mi relación con Cervera difícilmente se va a arreglar
- Carnaval de Tenerife 2026: 123 asistencias en una noche que confirmó que la prevención también baila
- El Gobierno lo hace oficial: 'regalará' 4.500 euros para que los canarios se puedan comprar estos coches
- Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios
- La calima marcará el tiempo este martes en Tenerife, aunque tenderá a cambiar durante el día según la Aemet