Apuñalado un hombre durante una agresión en Tenerife

Un hombre resultó apuñalado en el transcurso de una agresión ocurrida durante la tarde de este miércoles en Tenerife.

El suceso se produjo pasadas las 17:00 horas en la zona costera del municipio de Arona, en el Sur de la Isla.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) recibió un aviso en el que se informaba de que un varón tenía una lesión de arma blanca en el barrio de El Fraile.

Calle Tagoror

La sala operativa del 1-1-2 envió a la calle Tagoror de dicho núcleo a varios recursos, como una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local e integrantes de la Guardia Civil.

El personal sanitario comprobó que el afectado tenía una cuchillada en el costado que, según la primera valoración, tenía carácter moderado.

Hospital del Sur

Ante dicha circunstancia, los profesionales de la ambulancia estabilizaron al perjudicado y decidieron su evacuación al área de Urgencias del Hospital del Sur, en la zona de El Mojón, también en el municipio de Arona.

El asunto ha sido asumido por agentes del Área de Investigación de la Compañía de Playa de las Américas de la Guardia Civil.