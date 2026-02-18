Apuñalado un hombre durante una agresión en Tenerife
La víctima sufrió una herida de arma blanca en un costado y fue llevada a un hospital
Un hombre resultó apuñalado en el transcurso de una agresión ocurrida durante la tarde de este miércoles en Tenerife.
El suceso se produjo pasadas las 17:00 horas en la zona costera del municipio de Arona, en el Sur de la Isla.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) recibió un aviso en el que se informaba de que un varón tenía una lesión de arma blanca en el barrio de El Fraile.
Calle Tagoror
La sala operativa del 1-1-2 envió a la calle Tagoror de dicho núcleo a varios recursos, como una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local e integrantes de la Guardia Civil.
El personal sanitario comprobó que el afectado tenía una cuchillada en el costado que, según la primera valoración, tenía carácter moderado.
Hospital del Sur
Ante dicha circunstancia, los profesionales de la ambulancia estabilizaron al perjudicado y decidieron su evacuación al área de Urgencias del Hospital del Sur, en la zona de El Mojón, también en el municipio de Arona.
El asunto ha sido asumido por agentes del Área de Investigación de la Compañía de Playa de las Américas de la Guardia Civil.
- El bejeque, de símbolo ancestral del territorio a protagonista actual de la biodiversidad de Canarias
- Multado con 200 euros por Hacienda por recibir un Bizum de su madre: la Agencia Tributaria castiga estas operaciones que miles de tinerfeños hacen a diario
- Entierro de la Sardina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025
- EL DÍA sortea entradas: Te espera una noche de humor en El Sauzal con En Otra Clave, que te invita a reír sin parar
- Dos años de cárcel por pedir a una niña de 14 años en Tenerife que le enviara fotos desnuda
- Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por no tener en cuenta este elemento básico de seguridad: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Santa Cruz ejecutará nuevas medidas de seguridad en el edificio de la muerte: eliminará las escaleras de varias plantas y el acceso al sendero
- Canarias tiene un límite: un 18M más desinflado e impaciente exige pasar ya a la acción y limitar el turismo