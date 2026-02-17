Dos personas resultan heridas tras salirse con su coche de la vía en un accidente de tráfico en Tenerife
El percance, ocurrido en Arafo, dejó a una mujer de 87 años y a un hombre de 56 heridos en la carretera TF-245
Un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este Martes de Carnaval, 17 de febrero de 2026, dejó a dos personas heridas en el municipio de Arafo, en la isla de Tenerife. El incidente tuvo lugar en la carretera TF-245, en dirección hacia la cumbre, cuando el vehículo en el que viajaban una mujer de 87 años y un hombre de 56 años se salió de la vía, provocando su vuelco.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió un aviso a las 09:06 horas, alertando de que un turismo había perdido el control en la citada carretera. De inmediato, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, además del Consorcio de Bomberos de Tenerife y la Guardia Civil.
Al llegar al lugar, los bomberos procedieron con el rescate de los dos afectados, quienes habían quedado atrapados en el interior del vehículo. Con la ayuda de las herramientas de excarcelación, lograron liberarlos y entregarlos a los equipos sanitarios.
Atención y traslado de los heridos
El equipo médico del SUC asistió a los dos heridos en el lugar del accidente. La mujer de 87 años sufrió un traumatismo en la cadera de carácter moderado, mientras que el hombre de 56 años presentó un traumatismo craneal moderado. Tras recibir la primera atención, ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Investigación del accidente
La Guardia Civil se encargó de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y gestionar la seguridad vial en la zona. Las autoridades continúan con la investigación para determinar los factores que pudieron haber influido en el siniestro.
- Santa Cruz inicia la expropiación forzosa del hotel de Añaza con cero euros para los dueños
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios
- El Plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva
- Santa Cruz de Tenerife crea el Plan Trulenque, para que los mayores viajen por las Islas
- La Aemet avisa de un cambio radical en Tenerife: la calima activa el aviso amarillo
- El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980
- Las familias toman las calles de Santa Cruz de Tenerife en el primer Carnaval de Día